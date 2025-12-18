Trump Media, füzyon enerjisi şirketi TAE ile 6 milyar doları aşan birleşme anlaşması imzaladı

Haberler

Trump Media & Technology Group, füzyon enerjisi şirketi TAE Technologies ile 6 milyar doları aşan bir birleşme anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte iki şirket halka açık bir füzyon enerji santrali kurmayı hedefliyor.

Trump Media & Technology Group, füzyon enerjisi şirketi TAE Technologies ile toplam değeri 6 milyar doları aşan birleşme anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Trump Media & Technology Group ile TAE Technologies'in birleşmeye gideceği bildirildi.

Açıklamada, iki şirketin tamamı hisse senedinden oluşan ve toplam değeri 6 milyar doları aşan birleşme anlaşması imzaladığı belirtildi.

Anlaşmanın tamamlanmasının ardından her iki şirketin hissedarlarının, birleşme sonucu oluşacak şirketin hisselerinin yaklaşık yüzde 50'sine sahip olacağı kaydedilen açıklamada, birleşmeyle "dünyanın halka açık ilk füzyon şirketlerinden birinin" oluşturulacağı vurgulandı.

Açıklamada, bu şirketin, ilk kamu ölçekli füzyon enerji santralinin yer seçimini yapmayı ve inşasına 2026'da başlamayı hedeflediği ifade edildi.

Birleşme işlemlerinin 2026'nın ortalarında tamamlanmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, füzyon enerjisinin ABD'nin yapay zeka alanındaki üstünlüğüne ve enerji güvenliğine giden yolda önemli rol oynayacağının altı çizildi.

Açıklamada, işlemin tamamlanmasının ardından Trump Media & Technology Group'un, Truth Social, Truth+, Truth.Fi, TAE, TAE Power Solutions ve TAE Life Sciences'ın holding şirketi olacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
