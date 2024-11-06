Üye Girişi
Haberler

Trump kripto para dostu politikalarla başkanlık koltuğuna oturuyor

Trump kripto para dostu politikalarla başkanlık koltuğuna oturuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Donald Trump, kripto para dünyasının yakından takip ettiği ABD başkanlık seçimini 277 seçici kurul oyuyla kazandı. Seçim kampanyası sürecinde Bitcoin (BTC) ve kripto varlıklar önemli bir tartışma konusu haline gelirken, Trump'ın sektördeki düzenlemeleri değiştirme vaadi piyasalarda heyecan yarattı.

Kripto para sektörü seçim sürecinde önemli bir rol oynadı. Bitcoin 2024 etkinliğinde düzenlenen toplantıda 21 milyon dolar toplayan Trump'ın kampanyası, kripto dünyasında önde gelen isimlerin desteğini kazandı.

GENSLER DÖNEMİ SONA ERİYOR

Trump'ın seçim zaferi, kripto para dünyasında yeni bir dönemin başlangıcını vurguluyor. Donald Trump, SEC Başkanı Gary Gensler'ı görevden alma ve kripto sektörüne yönelik baskıcı politikaları sonlandırma sözü verdi.

Seçim sürecinde Kamala Harris'in yaklaşımı daha temkinli seyretti. Harris, 80 sayfalık ekonomik planında yapay zeka ve dijital varlıklar konusunda yenilikçi teknolojileri destekleyeceğini, bununla birlikte tüketici ve yatırımcı haklarını koruyacağını belirtti.

SEC'in kripto varlıklar konusundaki tutumu, seçim kampanyasının önemli tartışma konularından birini oluşturdu. Gensler yönetimindeki SEC, çoğu kripto paranın menkul kıymet olduğunu savunuyor ve sektöre yönelik sıkı denetim politikası sürdürüyor.

Trump'ın vaatleri arasında World Liberty Financial projesine destek ve Silk Road kurucusu Ross Ulbricht için affı da içeriyor. Bu gelişmeler, kripto para dünyasında yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.

Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

 Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama

 Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza

İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı

Ülkede artık seçim yapılmayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 33. Bölüm CANLI izleme linki! Trump kazandı mı, ABD başkanı oldu mu? Çarşamba günü hangi diziler var? 6 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Sen Kimsin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sen Kimsin filmi ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman, nerede çekildi? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ MALMÖ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Beşiktaş Malmö maçı nereden izlenir? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 169. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle! Alfabe değişecek mi, yeni alfabe kaç harf olacak? 7 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Balık, Kova, İkizler, Oğlak burcu yorumu! 7 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 6 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.