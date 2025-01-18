Trump kendi adından para kazanmanın yeni yolunu buldu

20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump'ın son hamlesi tüm dünyanın gündeminde. Siyasete atılmadan önce ünlü bir işadamı olarak bilinen Trump, adını taşıyan Trump Coin'i piyasaya sürdü. 'Meme coin' kategorisinde yer alan Trump'ın bu yeni yatırımı büyük ilgi çekti. Trump Coin, aynı zamanda Trump'ın siyasi ve finansal vizyonunu desteklemek isteyenler için bir yatırım aracı olarak tanıtılıyor.

Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bu proje benim değerlerimi yansıtıyor ve Amerika'nın ekonomik gücünü daha da büyütmeyi hedefliyor. Teknolojiye inancım tam.

TRUMPCOIN'İN TEKNİK DETAYLARI

Trump Coin, diğer meme coin'lerde olduğu gibi Ethereum veya Binance Smart Chain gibi mevcut blokzincir teknolojileri üzerine inşa edildi. Şu anda düşük bir piyasa değerine sahip olmasına rağmen, Trump'ın popülaritesi sayesinde yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

TRUMPCOIN'İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Toplam Arz: 1 milyar adet.

Hedef Kitle: Trump destekçileri ve kripto dünyasına ilgi duyan genç yatırımcılar.

Kullanım Alanı: Henüz net değil; ancak Trump Coin'in ileride bir bağış platformu veya Trump etkinliklerinde kullanılabileceği belirtiliyor.

MEME COIN'LERİN YÜKSELİŞİ

Son yıllarda Dogecoin ve Shiba Inu gibi meme coin'lerin popülaritesi, Trump Coin gibi yeni projelerin önünü açtı. Bu tür kripto paralar, genellikle esprili bir temayla başlamasına rağmen ciddi piyasa hacimlerine ulaşabiliyor. TrumpCoin'in başarıya ulaşıp ulaşamayacağı merak konusu. Ancak Trump'ın geniş bir hayran kitlesine sahip olması, bu projeye olan ilginin artmasını sağlayabilir.

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