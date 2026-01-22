ABD Başkanı Trump, JPMorgan Chase ve bankanın Üst Yöneticisi Jamie Dimon'a dava açtı

ABD Başkanı Donald Trump, siyasi nedenlerle kendisine ve şirketlerine yönelik bankacılık hizmeti vermeyi durdurduğu gerekçesiyle JPMorgan Chase ve bankanın Üst Yöneticisi Jamie Dimon'a 5 milyar dolarlık dava açtı.

Miami'deki mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, JPMorgan Chase'in etik kurallarına atıfta bulunularak bankanın Trump ve bazı şirketlerine ait birçok banka hesabını tek taraflı olarak, herhangi bir uyarı ya da çözüm sunmaksızın kapatarak bu ilkeleri ihlal ettiği aktarıldı.

Trump ve şirketlerinin JPMorgan Chase aracılığıyla uzun yıllar "yüz milyonlarca dolarlık" işlem gerçekleştirdiği belirtilen dilekçede, 19 Şubat 2021'de herhangi bir uyarı veya gerekçe göstermeden Trump ve bağlı şirketlerine ait bazı banka hesaplarının 19 Nisan 2021 itibarıyla kapatılacağının bildirildiği kaydedildi.

Dilekçede, JPMorgan Chase'in tek taraflı kararının "siyasi ve sosyal motivasyonlar" ile bankanın "Trump'tan ve muhafazakar siyasi görüşlerinden uzaklaşması gerektiğine" dair düşüncelerinden kaynaklandığı ifade edildi.

Trump ve şirketlerinin bu durum nedeniyle maddi ve itibar açısından zarar gördüğü belirtilen dilekçede, en az 5 milyar dolar tazminat talep edildiği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, 17 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Ocak protestolarından sonra kendisine yönelik banka hizmetlerini sonlandırdığını iddia ettiği JPMorgan Chase'e dava açacağını duyurmuştu.