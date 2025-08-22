Trump, İthal Mobilyalara Gümrük Vergisi Uygulama Soruşturması Başlattı

ABD Başkanı Donald Trump, ithal mobilyalara yönelik bir tarife soruşturması yürütüldüğünü ve sonuçta gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Soruşturmanın 50 gün içinde tamamlanacağı belirtildi.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, ithal mobilyalara yönelik tarife soruşturması yürütüldüğünü ve soruşturma sonucunda ABD'ye gelen mobilyalara gümrük vergisi uygulayacaklarını bildirdi.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında, ABD'ye giren mobilyalarla ilgili büyük bir tarife soruşturması yürütüldüğünü duyuran Trump, "50 gün içinde bu soruşturma tamamlanacak ve diğer ülkelerden ABD'ye gelen mobilyalar henüz belirlenmemiş bir oranda gümrük vergisine tabi tutulacak." ifadesini kullandı.

Trump, bunun mobilya sektörünü North Carolina, South Carolina, Michigan ve ABD'nin tüm eyaletlerine "geri getireceğini" kaydetti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
