Trump'ın kararı piyasaları çökertti! Buhar olan para bazı ülkelerin bütçesinden fazla

ABD Başkanı Donald Trump, nadir toprak elementlerinin ihracatına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Çin ürünlerine yönelik tarifelerde büyük bir artışı değerlendirdiklerini belirtmişti. Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 Kasım itibarıyla ABD'nin Çin'e ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Trump'ın bu açıklamalarının ardından kripto paralarda sert düşüş gözlemlendi.

KRİPTO PARADA SERT DÜŞÜŞ

Trump'ın açıklamalarının ardından yatırımcılar, kripto para piyasasında 'panik' satışına başladı. Gün içinde 122 bin dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin, kısa süre içerisinde 102 bin dolara kadar geriledi. Altcoin'lerde ise tablo çok daha sert oldu.

Bazı büyük kripto paralar bir yıl önceki değerlerine dönerken, Binance üzerinden listelenen bazı kripto paralarda düşüş oranı yüzde 90'a ulaştı.

Kaldıraçlı işlemlerde de büyük zarar gözlemlendi. Son 24 saat içerisinde 10 milyar doları aşan pozisyon zorunlu olarak kapandı. Zararla pozisyonu kapanan kullanıcı sayısı 1,5 milyona yaklaştı.

Uzmanlar ise piyasalarda oluşan bu şok dalgasının kısa vadede toparlanmasının zor olduğunu belirtiyor.

19 MİLYAR DOLAR BUHAR OLDU

Kripto piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı kritik kararın ardından adeta çalkalandı. Analitik platformlardan elde edilen verilere göre, yalnızca son 24 saat içinde yaklaşık 19 milyar dolar değerinde yatırım buhar oldu. Uzmanlar, yaşanan bu çöküşün kripto tarihinde en büyük likidasyon dalgası olarak kayıtlara geçtiğini belirtiyor. Söz konusu miktarın, ortalama bir Afrika ülkesinin yıllık bütçesinden fazla olduğu vurgulanıyor.