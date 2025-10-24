Trump'ın kararı otomotiv devini fena vurdu! Yüzlerce kişiyi işten çıkarıyorlar

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Rivian Automotive Inc., satış ve servis birimlerinde çalışan yaklaşık 600 kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

PERSONELİN YÜZDE 4'ÜNÜ İŞTEN ÇIKARACAK

Reuters'ın haberine göre, yıl sonu itibarıyla yaklaşık 15 bin kişilik istihdam sağlayan şirketin bu adımı, toplam personel sayısının yüzde 4'üne denk geliyor. Şirket yetkilileri, konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

TRUMP'IN VERGİ TEŞVİKLERİNİ KALDIRMASI ETKİLİ OLDU

Uzmanlara göre, işten çıkarmaların ardında ABD'de elektrikli araç pazarında yaşanan belirsizlikler yatıyor. Donald Trump yönetiminin son dönemde elektrikli araçlara yönelik vergi teşviklerini kaldırması ve emisyon standartlarını gevşetmesi, sektördeki talebi düşürdü. Bu durum, Rivian gibi yeni nesil üreticileri maliyet kısıtlamalarına gitmeye zorladı.

Rivian, ağustos ayında da istihdamın yüzde 1,5'ini azaltma kararı almıştı. Şirketin son hamlesi, maliyetleri düşürme ve rekabetin giderek arttığı pazarda varlığını sürdürme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.