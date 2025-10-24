Haberler

Trump'ın kararı otomotiv devini fena vurdu! Yüzlerce kişiyi işten çıkarıyorlar

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın elektrikli araçlara yönelik vergi teşviklerini kaldırması ve emisyon standartlarını gevşetmesi sektörü zor duruma soktu. Elektrikli araç üreticisi Rivian, satış ve servis birimlerinde çalışan yüzlerce kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

  • Rivian Automotive Inc. satış ve servis birimlerinde çalışan yaklaşık 600 kişiyi işten çıkarma kararı aldı.
  • İşten çıkarmalar şirketin toplam personel sayısının yüzde 4'üne denk geliyor.
  • Şirketin ağustos ayında istihdamın yüzde 1,5'ini azaltma kararı almıştı.
  • Donald Trump yönetimi elektrikli araçlara yönelik vergi teşviklerini kaldırdı ve emisyon standartlarını gevşetti.
  • Vergi teşviklerinin kaldırılması ve emisyon standartlarının gevşetilmesi elektrikli araç sektöründe talebi düşürdü.

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Rivian Automotive Inc., satış ve servis birimlerinde çalışan yaklaşık 600 kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

PERSONELİN YÜZDE 4'ÜNÜ İŞTEN ÇIKARACAK

Reuters'ın haberine göre, yıl sonu itibarıyla yaklaşık 15 bin kişilik istihdam sağlayan şirketin bu adımı, toplam personel sayısının yüzde 4'üne denk geliyor. Şirket yetkilileri, konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

TRUMP'IN VERGİ TEŞVİKLERİNİ KALDIRMASI ETKİLİ OLDU

Uzmanlara göre, işten çıkarmaların ardında ABD'de elektrikli araç pazarında yaşanan belirsizlikler yatıyor. Donald Trump yönetiminin son dönemde elektrikli araçlara yönelik vergi teşviklerini kaldırması ve emisyon standartlarını gevşetmesi, sektördeki talebi düşürdü. Bu durum, Rivian gibi yeni nesil üreticileri maliyet kısıtlamalarına gitmeye zorladı.

Rivian, ağustos ayında da istihdamın yüzde 1,5'ini azaltma kararı almıştı. Şirketin son hamlesi, maliyetleri düşürme ve rekabetin giderek arttığı pazarda varlığını sürdürme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCaner:

ABD imparatorluğunun sonu geliyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaydar Alkilinc:

Diyer türlü daha cok kişi işten cıkacakdı... Adam yanlış yapmıyor..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
