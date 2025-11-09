Haberler

Trump, Gümrük Vergilerinden 2 Bin Dolar Temettü Vaadinde Bulundu

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergileri yoluyla elde edilen gelirlerden her Amerikalıya en az 2 bin dolar temettü aktarılacağını açıkladı. Ancak bu ödemenin gerçekleşmesi için Kongre'nin onayı gerekecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalılara, gümrük vergileri dolayısıyla elde edilen gelirlerden kişi başına en az 2 bin dolar aktarılacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gümrük vergilerinden elde edilen gelirlere ilişkin bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Yüksek gelirli olan kişiler hariç, kişi başına en az 2 bin dolarlık bir temettü herkese ödenecek." ifadesini kullandı.

ABD medyası, Trump'ın gümrük vergilerinden hazineye giren paralardan vatandaşlara ödeme yapılabilmesi için Kongre'nin onayına ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, söz konusu ödemenin nakit olmak zorunda olmadığını, vergi indirimi gibi farklı uygulamalar şeklinde de vatandaşların lehine kullanılabileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin açıklamalarında, gümrük vergilerinden çok ciddi ilave gelir elde ettiklerini ve bunun bir kısmını doğrudan Amerikalılara aktarabileceklerini dile getirmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Ekonomi
