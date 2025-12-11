Haberler

ABD Başkanı Trump, Fed'i faiz oranını yeterince düşürmemekle eleştirdi Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimini yetersiz buldu ve bunu en az iki katına çıkarılması gerektiğini söyledi. Faiz oranlarının daha da düşmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) politika faizini 25 baz puan düşürme kararını düşük bularak "en az iki katı" indirilebileceğini ifade etti.

Trump, Beyaz Saray'da iş insanlarıyla bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Powell'ı "katı" olarak nitelendiren Trump, faiz oranlarının düştüğünü ancak Powell'ın fazla bir şey yapmadığını öne sürdü.

Trump, faiz indirimi kararını kastederek, "Oldukça düşük yaptığını söyleyebilirim, en az iki katı olabilirdi." dedi.

"Faiz oranımız çok daha düşük olmalı"

Görev süresi gelecek yıl mayıs ayında dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine seçilecek ismi belirlemek için adaylarla görüşmeler yapıp yapmadığı sorulan Trump, Fed'in eski yönetim kurulu üyelerinden Kevin Warsh ile bugün görüşeceğini söyledi.

Trump, "Ne aradığım konusunda oldukça iyi bir fikrim var. Faiz oranları konusunda dürüst olacak birini arıyorum. Sadece dürüstlük istiyorum, faiz oranımız çok daha düşük olmalı. Faiz oranımız dünyanın en düşük oranları olmalı." diye konuştu.

Fed, bu yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirmişti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
