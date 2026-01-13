Haberler

Trump, enflasyon verilerinin ardından Fed Başkanı Powell'a faiz indirimi çağrısı yaptı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, ülkede açıklanan enflasyon verileri sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'a faiz oranlarını 'anlamlı ölçüde' düşürmesi gerektiğini söyledi. Trump, enflasyon verilerini 'harika' olarak nitelendirerek, Powell'ın eylemde bulunmaması durumunda 'çok geç' kalacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını "anlamlı ölçüde" düşürmesi gerektiğini belirtti.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD'de bu sabah açıklanan enflasyon verilerinin düşük olduğuna işaret eden Trump, söz konusu verileri "harika" olarak nitelendirdi.

Trump, "Bu, Jerome 'Çok Geç' Powell'ın faiz oranlarını anlamlı ölçüde düşürmesi gerektiği anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, Powell'ın bunu yapmaması halinde "çok geç" kalmaya devam edeceğini vurguladı.

Ayrıca büyüme rakamlarının da "harika" olduğunu anımsatan Trump, tarife politikasına atıfta bulunarak "Teşekkürler Bay Tarife" ifadelerini kullandı.

ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

