Trump, Fed Başkanı Powell'a dava açabileceğini söyledi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın binanın renovasyonunda yaptığı harcama nedeniyle ağır ihmal gerekçesiyle dava açmayı düşündüğünü açıkladı ve Powell'ın yerine geçecek ismi ocak ayında duyuracağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'a Fed binasının renovasyon projesiyle ilgili olarak "ağır ihmal" gerekçesiyle dava açmayı düşündüklerini belirterek, Powell'ın yerine geçecek ismi ise ocak ayında açıklamayı planladıklarını ifade etti.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Florida'daki görüşmesi sonrası düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Görev süresi Mayıs 2026'da dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine kimin aday gösterileceğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, favori adayının değişmediğini, doğru zamanda açıklayacağını söyledi.

Trump, Fed Başkanı Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Fed'de bir aptal var. Biden onu yeniden atadı. Çok yazık. Bunu yapmayacağını düşünürdünüz." dedi.

"Adam yetersiz"

Powell'ın Fed binasının renovasyonu için 4,1 milyar dolara varan harcama yaptığını ve bunun "inşaat tarihindeki en yüksek fiyat" olduğunu ileri süren Trump, "Powell'a ağır ihmal nedeniyle dava açmayı düşünüyoruz." dedi.

Trump, "Adam yetersiz, yapılabilecek bir şey yok. Çok yetersiz biri ama muhtemelen ona dava açacağız." diye konuştu.

Powell'ın yerine geçecek ismi ne zaman açıklayacağının sorulması üzerine ise Trump, ocak ayına işaret etti.

Ayrıca Fed Başkanı Powell'dan istifasını isteyip istemeyeceği sorulan Trump, "İstifa etmeli. Bu millete yapılmış bir iyilik olur. Ancak görev süresinin dolmasına az kaldı. Onu görevden almayı çok isterdim ama sürenin bitmesine çok yakınız. Belki hala yapabilirim." dedi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
