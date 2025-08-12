Trump, Çin Mallarına Gümrük Vergilerini 90 Gün Daha Erteledi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına yönelik yükseltilen gümrük vergilerinin uygulanmasının 90 gün daha ertelenmesini öngören kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik yükseltilen gümrük vergilerinin askıya alınmasına devam edilmesini öngören kararnameyi imzaladığı belirtildi. Açıklamada, bunun ABD ile Çin arasındaki ticaret dengesizliklerinin giderilmesi, adil olmayan ticaret uygulamalarının sonlandırılması, Amerikan ihracatına pazar erişiminin genişletilmesi ve ulusal güvenlik ile ekonomik konularda ABD ile uyum sağlanması konularında devam eden ve verimli görüşmeleri kolaylaştırmak için gerekli olduğu aktarıldı.

Kararnameyle Çin'den ithal edilen mallara yönelik yükseltilen gümrük vergilerinin askıya alınma süresi 10 Kasım'a kadar uzatıldı.