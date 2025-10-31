Haberler

Trump, Çin ile Fentanil Anlaşmasını Değerlendirdi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in fentanil kontrolü sağlaması durumunda ticaret tarifelerini kaldıracağını belirtti. Trump, iki ülke arasındaki anlaşmanın olumlu etkilerine dikkat çekti ve Kanada ile olan ticaret müzakerelerinin devam etmeyeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in fentanil konusunda önlem alması halinde bu ülkeden ithal edilen mallara fentanil kontrolünün yetersizliği gerekçesiyle uyguladığı tarifeleri kaldıracağını ifade etti.

Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington'dan Florida'ya giderken, uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Asya turuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Çin ile yapılan anlaşmanın "harika" ve "uzun ömürlü" olacağını söyledi.

Çin'in fentanil akışını kontrol altında tutması için büyük teşvikler verdiğini belirten Trump, ülkenin bu konuda çok çalıştığına inandığını dile getirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde bu ülkeye fentanil kontrolünün yetersizliği gerekçesiyle getirdiği yüzde 20 oranındaki tarifeyi yüzde 10'a düşürme konusunda anlaşan Trump, Şi ile bu konuda "harika" bir görüşme yaptıklarını kaydetti.

Trump, "Bunu gördüğümüz anda, geri kalan yüzde 10'u da kaldıracağız." dedi.

Kanada ile müzakerelere yeniden başlamayacak

Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile ticaret müzakerelerinin yeniden başlayıp başlamayacağına ilişkin bir soruya ise "Hayır, ama çok iyi bir ilişkim var. Onu çok seviyorum, ama bildiğiniz gibi yaptıkları yanlıştı. (Carney) Çok nazikti, reklamla ilgili yaptıkları için özür diledi." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Trump, 23 Ekim'de yaptığı açıklamada, Kanada'nın, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan'ın gümrük vergilerine ilişkin konuşmasını çarpıtarak "sahte" bir reklam yayınladığı gerekçesiyle bu ülke ile tüm ticaret görüşmelerinin sonlandırıldığını duyurmuştu.

Trump, 25 Ekim'de ise söz konusu reklam nedeniyle bu ülkeye uygulanan tarifeyi yüzde 10 artıracağını açıklamıştı.

Hükümetin kapalı kalmaya devam etmesinden Demokratları sorumlu tuttu

Öte yandan Trump, Florida'ya vardığında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi nedeniyle Demokratları eleştirdi.

ABD Başkanı Trump, "Demokratlar ne yaptıklarını bilmedikleri için kapanma devam ediyor. Onların sorunu ne bilmiyorum. Çılgın delilere döndüler." dedi.

Demokratlarla görüşmeye her zaman hazır olduğunu belirten Trump, "Tek yapmaları gereken ülkeyi açmak. Ülkeyi açsınlar, görüşeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
title
