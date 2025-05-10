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TROY Kart Sayısı 56 Milyona Ulaşıyor, Pazar Payı Yüzde 18

TROY Kart Sayısı 56 Milyona Ulaşıyor, Pazar Payı Yüzde 18
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BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, TROY logosuna sahip kart sayısının 56 milyona ulaştığını ve kartlı harcamalardaki pazar paylarının yüzde 12'den yüzde 18'e çıktığını açıkladı. TROY'un yurt dışında kullanılmasına yönelik önemli adımlar atıldığını belirten Deniz, hedeflerinin pazar payını yüzde 30'a yükseltmek olduğunu vurguladı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Ozan Deniz, Türkiye'nin Ödeme Yöntemi (TROY) logosuna sahip kart sayısının 56 milyona ulaştığını belirterek, "Kartlı harcama alanındaki pazar payımız ise yüzde 12'den yüzde 18'e yükseldi. Şu anda her 100 liralık alışverişin 18 lirası TROY kartlarla yapılıyor." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından "Belirsizlik Çağında Finansal Dönüşüm" temasıyla düzenlenen, para politikası, bankacılık, yatırım dinamikleri, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm gibi başlıklarda çok sayıda üst düzey ismi buluşturan Finans Zirvesi 2025 devam ediyor.

BKM Genel Müdürü Deniz, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te, Albert Long Hall'de gerçekleştirilen zirvede, "Yeni Dünyada Milli Kart Şemalarının Önemi: TROY'un Yolculuğu" başlıklı sunum yaptı.

Dünyada kartlı ödemelerin tarihi ve ilk günden beri bu alanda yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi veren Deniz, TROY'u hayata geçirirken ödeme sistemlerindeki bağımsızlığı öncelediklerini söyledi.

Deniz, TROY'un ekonomiye, bağımsızlığa ve teknolojiye katkısı bakımından hayati öneme sahip olduğunu dile getirerek, "Teknolojimizi özgür ve bağımsız şekilde geliştiriyoruz. Ülke ekonomimize katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

"TROY'un yurt dışında kullanılması için önemli adımlar atıyoruz"

Ozan Deniz, TROY kartların kullanımının artırılması için yapılan çalışmalara değinerek, "TROY 56 milyon karta ulaştı. Kart adedindeki pazar payımızı 5,5 puan artırdık. Kartlı harcama alanındaki pazar payımız ise yüzde 12'den yüzde 18'e yükseldi. Yani şu anda her 100 liralık alışverişin 18 lirası TROY kartlarla yapılıyor." dedi.

TROY ile ulaşmak istedikleri hedeflere ilişkin Deniz, "Amacımız, herhangi bir plastik kartı sahaya sürmek değil. Vatandaşımızın kullanırken gurur duyacağı bir kart piyasaya sunmak. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Deniz, TROY'un yurt dışında kullanılması noktasında önemli görüşmeler yaptıklarını ve önde gelen e-ticaret platformları ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "TROY'un yurt dışında geçerli olması noktasında önemli adımlar attık ve atıyoruz. Geçen hafta Google ile bir entegrasyon gerçekleştirdik. TROY kartlar artık Google Play üzerinde de ödeme yöntemi olarak kullanılabilecek. Bununla birlikte buradaki yaygınlaştırmamızı giderek artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Pazar payında hedef yüzde 30

BKM Genel Müdürü Deniz, TROY'da temel stratejilerinin "vatandaşlara değer oluşturarak büyümek" olduğunu dile getirdi. Deniz, kamu kurum ve kuruluşlarıyla da uzun zamandır görüşmeler ve anlaşmalar yaptıklarını söyledi.

Deniz, "Bu sene sonu itibarıyla TROY kartların harcamalardaki pazar payını yüzde 30'a getirmeyi hedefliyoruz. 56 milyon olan kart sayısında ise her vatandaşın cebinde bir TROY kart olmasını hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
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