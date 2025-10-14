Haberler

Trendyol, 'Türkiye'nin Lovemark'ları Araştırmasında En Sevilen E-Ticaret Markası Seçildi

Trendyol, 'Türkiye'nin Lovemark'ları Araştırmasında En Sevilen E-Ticaret Markası Seçildi
Güncelleme:
Trendyol, MediaCat ve Ipsos Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Türkiye'nin Lovemark'ları' araştırmasında e-ticaret kategorisinde en sevilen marka olarak öne çıktı. Beşinci kez bu unvana layık görülen Trendyol, kullanıcı dostu alışveriş deneyimi sunmaya devam edeceğini açıkladı.

E-ticaret platformu Trendyol, MediaCat ve Ipsos Türkiye tarafından bu yıl 16 farklı kategoride gerçekleştirilen 'Türkiye'nin Lovemark'ları' araştırmasında, e-ticaret kategorisinde Türkiye'nin en sevilen markası seçildiğini bildirdi.

Araştırma kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan tüketicilere yöneltilen sorularla markalar 'akla gelen ilk marka olma', 'duygusal yakınlık', 'beklenti ve ihtiyaçları karşılama performansı' ve 'vazgeçilmeyecek kadar sevilen marka olma' gibi kriterler üzerinden değerlendirildi.

Bu yıl beşinci kez Türkiye'nin en sevilen e-ticaret markası seçildiğini duyuran Trendyol, müşterilerine güvenli, eksiksiz ve kullanıcı dostu bir alışveriş deneyimi sunma önceliğiyle çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

250 bini aşkın satıcısını 40 milyondan fazla müşteriyle buluşturduğunu aktaran şirket, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışı operasyonlarıyla da Türk üreticilerinin iş hacimlerini artırmalarına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
500
