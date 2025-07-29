Trendyol'dan Genç Yeteneklere E-Ticaret Hackathonu

Genç yeteneklerin yapay zeka ile e-ticaret kullanıcı deneyimine katkı sağlama potansiyelini ortaya koymayı hedefleyen Trendyol'un düzenlediği TEKNOFEST E-Ticaret Hackathonu için başvuru süreci başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol tarafından ikinci kez düzenlenen ve 15-30 yaş aralığındaki gençlerin katılımına açık yarışma, e-ticaret dünyasına yön verecek genç yeteneklere teknik becerilerini sergileyebileceği, gerçek verilere dayalı çözümler geliştirebileceği ve ödüllendirileceği bir ortam sunuyor.

Türkiye'de ya da yurt dışında öğrenim gören lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunlar, en az 2, en fazla 5 kişiden oluşan takımlar halinde yarışmaya katılım başvurusu yapabilecek. Lise düzeyindeki takımlarda danışman bulundurmak zorunlu olurken, diğer gruplar ise bunu isteğe bağlı olarak gerçekleştirecek. Başvurular, 5 Ağustos'a kadar TEKNOFEST'in internet adresinden yapılabilecek.

Hackathon iki aşamada gerçekleştirilecek

Hackathon, çevrim içi ve fiziksel olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek İlk aşama "Datathon", 8-22 Ağustos arasında Kaggle platformu üzerinden düzenlenecek. Takımlardan, e-ticaret kullanıcılarının arama oturumları sırasında hangi ürünlere tıklayacağını ve satın alacağını tahmin edebilen modeller geliştirmeleri istenecek. Değerlendirme, tıklama ve sipariş tahminlerinin doğruluğu üzerinden yapılacak.

İlk aşamayı başarıyla tamamlayan 20 takım, 13-14 Eylül'de Trendyol Campus'te düzenlenecek fiziksel hackathona katılmaya hak kazanacak. Buradaki final etabında takımlar, kullanıcı sorgularını anlamlandıran ve ilgili ürünleri sıralayabilen bir sistemin yanı sıra sade ve işlevsel bir arayüz tasarımı geliştirecek.

Yarışmanın değerlendirme süreci iki aşamalı puanlama sistemiyle belirlenecek. İlk aşamada, Kaggle skorunun ağırlığı yüzde 40 olurken, fiziksel hackathonda sunulan çözümün demo kalitesi yüzde 30, uygulanabilirliği yüzde 20, yenilikçilik düzeyi yüzde 10 sonuca etki edecek.

Yarışma sonunda dereceye giren takımlardan birinci 120 bin lira, ikinci 100 bin lira, üçüncü 90 bin liralık ödülün sahibi olacak.