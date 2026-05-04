Trendyol Çeyiz Kampanyası Sonuçlandı: Siparişler Yüzde 22 Arttı

TRENDYOL, 14-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çeyiz kampanyası sonuçlarını açıkladı. Kampanya döneminde hava temizleyici ve süpürge kategorilerine yönelik ilgi öne çıkarken, toplam sipariş adedi geçen yıla göre yüzde 22 arttığı bildirildi. Verilere göre Konya'da robot süpürge siparişleri yüzde 59 artarken, buzdolabı satışlarında en yüksek artış yüzde 81 ile Diyarbakır'da kaydedildi.

Trendyol'un gerçekleştirdiği kampanyaya göre, en çok tercih edilen ilk beş ürün hava nemlendirici buhar makinesi, ayaklı boy aynası, saklama kabı seti, kıyafet askıları ve nano jel yastık gibi 'iyi yaşam' odaklı ürünler olduğu belirtildi. Listenin devamında büyük boy hurç, buz lazer epilasyon cihazı, dekoratif mumluk, döküm granit sahan takımı ve dolap içi çekmece düzenleyiciler yer aldığı kaydedildi.

KONYA'YA ROBOT SÜPÜRGE, DİYARBAKIR'A BUZDOLABI

Kampanya döneminde Konya'da robot süpürgelere, satışlar bir önceki haftaya göre yüzde 59 arttığı bildirildi. Buzdolabında ise en yüksek artış yüzde 81 ile Diyarbakır'da kaydedildi.

Trendyol tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çeyiz kampanyasındaki alışverişlerin, akıllı ev ürünleri ve küçük ev aletleri kategorilerinin tümüne yüksek oranda yansıdığı görüldü. Bulaşık makinesi, televizyon, fırın, kurutma makinesi, klima, derin dondurucu, ocak, gibi temel ürünlerin yanı sıra dik süpürge, hava temizleyici, buharlı ütü, buharlı temizleyici, robot süpürge ve buhar kazanlı ütü dikkat çekti. Ayrıca blender seti, filtre kahve makinesi, çay makinesi ve Türk kahvesi makinesi evlenecek çiftlerin favori ürünleri arasına girdi."

"Kampanya boyunca erkek müşterilerin çeyiz siparişlerinde normal haftalara göre yüzde 9, kadın müşterilerin çeyiz siparişinde yüzde 12 artış kaydedildi. Bir önceki yıla göre çeyiz kategorisindeki sipariş adedi ise yüzde 22 yükseldi. Çeyiz kampanyasına en çok katılım gösteren iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Mersin ve Konya oldu."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı