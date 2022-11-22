Trafikte hata yapmamaya dikkat! Yılbaşından sonra trafik cezaları cep yakacak
Ekonomi Haberleri
Türkiye genelindeki milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir haber geldi. Buna göre yılbaşından sonra trafik cezalarının yüzde 50 oranında zamlanacağı belirtildi.
Ülkemizde her yıl meydana gelen binlerce kazanın en önemli nedeni olarak trafik kurallarına uyulmaması gösteriliyor. Trafik polisleri de kazaların önüne geçmek adına trafik kurallarını ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uyguluyor. Bu cezai işlemler yılbaşından sonra zamlı olarak yazılacak. Vatandaşların cezaya yakalanmaması için trafik kurallarına daha fazla dikkat etmesi gerektiği belirtildi.
12 aylık verilere dayanarak belirlenen Yurt İçi Fiyat Endeksi 122.93 olarak açıklandığı belirtilirken Cumhurbaşkanı'nın bu oranı, vergi usulü kanununa dayanarak yüzde 50 azaltabildiği duyuruldu.
PARK İHLALİ VE KIRMIZI IŞIK CEZASI
Ayrıca bu oranda herhangi bir azaltma yapılmaz ise park ihlali cezası 436 TL'ye, kırmızı ışıkta geçme cezası ise 953 TL'ye çıkacağı vurgulandı.
TÜİK VERİLERİNE GÖRE BELİRLENDİ
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 12 aylık yurtiçi üretici fiyat endeksi yüzde 122.93 olurken, geçtiğimiz yıl aynı oran yüzde 36.20 seviyelerindeydi. 2023'te uygulanacak trafik cezalarının da bu değerlendirme oranı kapsamında belirlendiği duyuruldu.
Bu noktada belirlenmiş olan trafik cezaları ise şöyle olacak:
- Ruhsatsız araç kullanmanın cezası 166 liradan 370 liraya,
- Emniyet kemeri takmama, park yasağı ihlali cezası 196 liradan 436 liraya,
- Engelli otopark işgali 392 liradan 874 liraya,
- Kış lastiği takmamanın cezası 2 bin 534 liraya,
- Alkollü araç kullanmanın cezası bin 906 liradan 4 bin 250 liraya
- Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali 427 liradan 953 liraya yükselecek.