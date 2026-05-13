Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaya ve trafik işaretlerine uymaya çağırdı. Bazı yolların belirli kesimlerinde trafik kontrollü olarak sürdürülüyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir-Balçova kavşak kollarında süren çalışmalar nedeniyle 10.00-15.00 saatlerinde orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi 2-3. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 39-42. kilometrelerinde (Gölbek Kavşağı) yapım çalışmaları dolayısıyla Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kızılkaya-Korkuteli-Antalya yolunun 31-35. kilometrelerinde (Korkuteli Kuzey Çevre Yolu) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Bursa-Balıkesir yolunun 26-30. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 0-5. kilometreleri ile Yeniköprü-Yüksekova yolunun 4-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünelde elektrik elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHandan Aydın:

Bu yapım çalışmaları iyi de, eskiden böyle şehir içinde olmadan yapılırdı, şimdi her taraf kapalı kalıyor!

Haber YorumlarıAlper Doğan:

Evet evet, yollar yapılsın da trafik işaretlerine uyun arkadaş ???? Artık trafikte kimse kurala uymaz zaten ne fark eder ??

Haber YorumlarıMurat Aksöz:

Karayolları Genel Müdürlüğü'nü destekliyorum, bu çalışmaların yapılması şarttı çünkü yollarımızın durumu berbat haldeydi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

