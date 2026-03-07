Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki çeşitli karayolu onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle trafik durumunu etkileyen uyarılarda bulundu. Çalışmaların sürdüğü belirli kesimlerde, sürücülerin trafik işaretlerine uyması ve dikkatli olmaları gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu'nda Gaziemir Kavşağı kesiminde refüjde çalışma yapıldığından 22.00-05.00 saatlerinde otoyolun orta ve sol şeritleri kontrollü şekilde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden devam ediyor.
Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 2-5. kilometrelerindeki Çamtepe-Tarsus Batı kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Uşak-Sivaslı yolunun 1-6. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla Uşak-Sivaslı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.
Kocaeli-İstanbul yolunun 56-57. kilometrelerinde drenaj çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor. Bu sebeple ulaşım, alternatif imar yollarından gerçekleştiriliyor.
Ankara-Samsun yolunun 32-33. kilometreleri Ankara istikametinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle sağ banket trafiğe kapatıldığından ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Vezirhan-Gölpazarı şehir geçişi-Taraklı yolunun 25-26. kilometrelerinde Taraklı-Vezirhan istikameti yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldığından ulaşım, servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.
Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-16. kilometrelerinde heyelan sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.
Samsun-Ordu yolunun 13-15. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli'nin Samsun yönündeki tünel çıkışında gizli buzlanma dolayısıyla ulaşım, tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Tirebolu-Doğankent yolunun 27-28. kilometrelerinde yol şevi temizliği ve çelik ağ onarım çalışması nedeniyle yol kısa sürelerle ulaşıma kapatıldığından trafik akışı, tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.