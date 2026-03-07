Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu'nda Gaziemir Kavşağı kesiminde refüjde çalışma yapıldığından 22.00-05.00 saatlerinde otoyolun orta ve sol şeritleri kontrollü şekilde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden devam ediyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 2-5. kilometrelerindeki Çamtepe-Tarsus Batı kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Uşak-Sivaslı yolunun 1-6. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla Uşak-Sivaslı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Kocaeli-İstanbul yolunun 56-57. kilometrelerinde drenaj çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor. Bu sebeple ulaşım, alternatif imar yollarından gerçekleştiriliyor.

Ankara-Samsun yolunun 32-33. kilometreleri Ankara istikametinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle sağ banket trafiğe kapatıldığından ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Vezirhan-Gölpazarı şehir geçişi-Taraklı yolunun 25-26. kilometrelerinde Taraklı-Vezirhan istikameti yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldığından ulaşım, servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-16. kilometrelerinde heyelan sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Samsun-Ordu yolunun 13-15. kilometrelerinde Nefise Akçelik Tüneli'nin Samsun yönündeki tünel çıkışında gizli buzlanma dolayısıyla ulaşım, tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 27-28. kilometrelerinde yol şevi temizliği ve çelik ağ onarım çalışması nedeniyle yol kısa sürelerle ulaşıma kapatıldığından trafik akışı, tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.