Trafik Akışında Dikkat: Karayollarında Çalışmalar Devam Ediyor
Karayollarında süren yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı bazı kesimlerde kontrollü şekilde gerçekleştirilmektedir. Sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uyulması önemle rica edilmektedir.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Buca Doğu Kavşağı'nın Işıkkent yönü Buca'ya giriş katılım kolunda çevre aydınlatma direkleri bakım çalışması yapılacak. Çalışmalar nedeniyle 23.00-05.00 saatlerinde katılım kolundaki trafik akışı, çalışma düzenine göre kontrollü gerçekleştirilecek.
TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolu üzerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Karabük bağlantı yolu üzerinde bulunan devlet yolu üst geçidinin genleşme derzi çalışmaları dolayısıyla otoyol istikameti araç trafiğine kapatıldı. Karabük istikametinden gelip otoyola bağlanmak isteyen sürücüler, Gerede Sanayi Kavşağı'na yönlendirilerek D-750 devlet yolu üzerinden otoyola katılabiliyor.
Pınarbaşı-Göksun yolunun 35-37. kilometrelerinde menfez çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.
Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometrelerindeki kavşak çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Alanya-Hadim-Taşkent yolunun 37-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşıyor.
Ağrı-Doğubayazıt yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten iki yönlü sağlanıyor.
Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Ordu-Topçam yolunun 50-53. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.