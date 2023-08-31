Trabzonlu Balıkçılar Denizlere Açıldı

DENİZLERDE av yasağının bu gece sona erecek olmasıyla birlikte Trabzonlu balıkçılar da ağlarını denizle buluşturmak için limandan ayrıldı. Balıkçılar, mehter takımının marşları, folklor gösterileri ve dualarla açılışı gerçekleştirilen av sezonu için 'Vira bismillah' diyerek, denize açıldı.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona eriyor. Trabzon'da, 2023- 2024 balıkçılık av sezonu Çarşıbaşı ilçesi balıkçı barınağında düzenlenen törenle açıldı. Törene, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Tarım İl Müdürü İsa Kaplan, AK Parti Trabzon milletvekilleri Vehbi Koç, Yılmaz Büyükaydın, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile balıkçı kooperatifi üyeleri, gemi sahipleri ve tayfalar katıldı. Mehter takımının marşları, folklor gösterileri ve dualarla açılışı gerçekleştirilen av sezonu için 'Vira bismillah' diyerek, denize açılan balıkçılar, ağlarını denizle buluşturmak için limandan ayrıldı.

'BALIKLAR TÜKENMEZ DEĞİL, BU KAYNAK SONSUZ DEĞİL'

Törende konuşan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Karadeniz insanı bir taraftan bu sıfatını bu denizden alıyor. Trabzon'umuzda 1000'nin üzerinde balıkçı teknemiz var. 6 bine yakın da denizcimiz var. Bunların hepsi bu denizden ekmeklerini kazanıyorlar. Bu derya aslında onların tarlaları. Bizim denizcilerimize düşen bir taraftan da ekolojik dengenin sağlanmasıdır. İller arasında zaman zaman birtakım sıkıntılar oluyor. Bu sıkıntıların illerin kendi sınırları içerisinde kalması en doğrusu. Balıklar tükenmez değil. Bu kaynak sonsuz değil. Balıkçılarımız ne kadar çok dikkat ederlerse bir sezon sonrasında o kadar bereketli sezon geçireceklerine inanıyorum. Trabzon'daki balıkçılarımızın sorunlarını tek tek dinleyeceğiz. Balıkçı barınaklarının yetersizliğinden bahsedildi. Balıkçılarımızın daha iyi bir sezon geçirebilmeleri için elimizden geleni yapacağız. El birliği ile çalışıp problemlerimizi el birliği ile çözmeye gayret edelim. Balık sezonumuzun bereketli olmasını diliyorum diye konuştu.

'BALIKÇILARIMIZA BOL ŞANS DİLİYORUM'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise Bölgemizin ve şehrimizin balıkçılık anlamında en önemli merkezlerinden bir tanesi olan Çarşıbaşı'nda olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün balıkçılık sezonunu açmış olacağız. Balıkçılarımıza bol şans diliyorum. Yeni sezon hayırlı, bereketli olsun hepimiz için. Sektör temsilcilerimiz balıkçılığın gerek ülke, gerek şehir ekonomisi için ne derece önemli olduğunu ortaya koydular. Balıkçılık sektörü kentimiz için de iyi bir istihdam merkezi. Kafes balıkçılığı anlamında da ileri noktalara giden bir kentimiz var. Yeni sezon sektörün tüm paydaşları için, şehrimiz için ve ülkemiz için hayırlı olsun dedi. (DHA)