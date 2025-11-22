Haberler

Trabzon'un Turizm Geliri 1,5 Milyar Dolar

Trabzon'un Turizm Geliri 1,5 Milyar Dolar
TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon'un yıllık turizm gelirinin 1,5 milyar dolar olduğunu belirterek, turizmin her mevsim canlı tutulması gerektiğini vurguladı. Çelebi, işletmelere düşük sezon fiyatları uygulama önerisinde bulundu.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon'un turizm gelirinin yaklaşık 1,5 milyar dolar olduğunu belirtti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, bir otelin açılışına katılan Çelebi, işletme sahiplerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Turizmi her mevsim canlı tutmak için destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Çelebi, Trabzon'un önemli turizm kentleri arasında yer aldığını kaydetti.

Kentin turizm gelirinin yaklaşık 1,5 milyar dolar olduğunu aktaran Çelebi, sektörün faaliyetlerinin yıl boyunca aksamadan devam etmesi için çalıştıklarının altını çizdi.

Çelebi, turizm işletmecilerine şu önerilerde bulundu:

"Özellikle yüksek sezon dışında işletmelerin turizm hareketini devam ettirmesi için düşük sezon fiyatları uygulamalarını önemsiyoruz. Hem şehrimizdeki aileler çocukları ile beraber farklı bir deneyim yaşayabilirler hem de işletmelerimizde faaliyet devam eder."

Kaynak: AA / Hatice Diler - Ekonomi
