Trabzon'un fındık ihracatı 2 ayda 60,6 milyon doları aştı

Güncelleme:
Trabzon'dan ocak-şubat döneminde yapılan fındık ihracatı 4 bin 178 ton karşılığında 60 milyon 677 bin dolara ulaştı. Türkiye'nin toplam fındık ihracatı ise 30 bin ton olarak kaydedildi.

Trabzon'dan bu yılın iki ayında yapılan fındık ihracatı 60 milyon 677 bin dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı Sebahattin Arslantürk, Türkiye'den yılın ocak-şubat döneminde 30 bin ton fındık satıldığını belirtti.

İhracattan 389 milyon doları aşkın gelir elde edildiğini aktaran Arslantürk, Almanya, İtalya, Fransa, İsviçre ve Polonya başta olmak üzere 87 ülkeye dış satım yapıldığını bildirdi.

Arslantürk, Trabzon'dan ise ocak-şubat döneminde 4 bin 178 ton karşılığı 60 milyon 677 bin dolarlık fındık ihraç edildiğini kaydetti.

Fındık ihracatında Trabzon'un üçüncü sırada yer aldığını belirten Arslantürk, Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 16'lık kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini vurguladı.

