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Karadeniz'de yeni ticaret hattı rötarlı açıldı

Karadeniz'de yeni ticaret hattı rötarlı açıldı
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Geo Grand Line Global firmasının yürüttüğü Trabzon-Novorossiysk Ro-Ro hattı, 9 günlük gecikmenin ardından 'Şampiyon Trabzonspor' feribotuyla dün akşam ilk seferini yaptı. Karadeniz'de ticaret ve lojistiği hızlandırması hedeflenen seferler her 4 günde bir düzenlenecek.

Trabzon ile Rusya'nın Novorossiysk Limanı arasında 12 Temmuz'da başlaması beklenen düzenli Ro-Ro seferleri 9 gün rötarlı olarak başladı.

Uluslararası lojistik firması Geo Grand Line Global tarafından gerçekleştirilecek seferlerle, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve lojistik süreçlerin hızlandırılması hedefleniyor.

Karadeniz'de taşımacılıkta yeni bir dönemin kapısını aralayacak seferler, 49 standart TIR ve 30 küçük araç taşıma kapasitesine sahip "Şampiyon Trabzonspor" isimli feribotla dün akşam başladı. Trabzon Limanı'ndan ilk sefer 12 Temmuz'da başlaması beklenirken, Rusya kanadında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yapılamamıştı. Yaşanan sorunların aşılması ile ilk sefer dün akşam saat 21.00 sıralarında gerçekleşti. Her 4 günde bir olmak üzere Trabzon'dan düzenli çıkışlar gerçekleştirileceği, karşılıklı seferlerin, ihracat ve ithalat süreçlerine önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Yeni Ro-Ro hattının devreye girmesiyle birlikte Trabzon'un Karadeniz'deki stratejik lojistik koHumunun güçlenmesi, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi amaçlanıyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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