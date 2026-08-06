Haberler

Trabzon-Kahire Charter Seferleri Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon ile Kahire arasında charter seferlerinin başladığını bildirdi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon ile Kahire arasında charter seferlerinin başladığını bildirdi.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'da turizmi 12 aya yaymak için çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda Mısır'ın başkenti Kahire'den Trabzon'a ilk seferin dün gerçekleştirildiğini aktaran Karaismailoğlu, 120 Mısırlı ziyaretçinin aktarmasız uçuşla kente ulaştığını ifade etti.

Mısırlıların kente ilgisinin her geçen gün arttığını kaydeden Karaismailoğlu, "Bu yıl Trabzonspor'umuzun büyük transferi Muhammed Salah'ın da bordo-mavili formayı giymesiyle birlikte bu sayının çok daha yukarı tırmanacağını tahmin etmek zor değil." ifadesini kullandı

Karaismailoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde daha önce İranlı turizm acenteleriyle de görüşmeler yaptıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Kadimden beri çok iyi ilişkilerimizin olduğu İran ile bu görüşmelerin neticesinde 11 Ağustos'ta Tahran'dan Trabzon'a ilk tarifeli sefer gerçekleşecek. Salı ve cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün gerçekleşecek olan seferler 23 Ekim'e kadar devam edecek. Talebe göre devam edebilecek seferler, iki ülkenin turizmine olumlu katkılar sağlayacaktır."

Kaynak: AA
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngilizler Salah transferini mercek altına aldı: Türkler bu transferleri nasıl yapıyor?

Salah koca ülkeyi karıştırdı!

Bir annenin en acı günü! 39 yaşındaki evladını cansız halde buldu

Oğlunun odasına giren anne, evladının cansız bedeniyle karşılaştı
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak

Türkiye'nin ünlü markasından radikal karar! Tüm mağazalarını kapatıyor
Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon harcadı, 20 günde bitirdi
Yargıtay’dan primle çalışanlara müjde! Tazminatına eklenecek

Çalışanlara müjde! Tazminata eklenecek
Odessa'da seferberlik gerilimi! Kadın götürülmek istenen adama sarılıp bırakmadı

Otomobilin kapısı açıldı, askeri gören kadın çığlık çığlığa kaldı