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Trabzon, Dubai Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı

Trabzon, Dubai Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı
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Trabzon, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen Arabian Travel Market Turizm Fuarı'nda ilgi çekti. Trabzon standı, yerel yönetimlerin ve TTSO'nun katkılarıyla hazırlandı ve birçok turizm temsilcisiyle yeni iş birliklerine imza atıldı.

Trabzon, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen turizm fuarında tanıtıldı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamada, Arabian Travel Market Dubai Turizm Fuarı'nda, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, TTSO ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla hazırlanan Trabzon standının ilgi gördüğü belirtildi.

Açıklamada, fuarda, acente ve otel temsilcilerinin dünyadaki turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldiği ve yeni iş birliklerine imza attığı vurgulandı.

Fuarın 1 Mayıs'a kadar devam edeceği aktarılan açıklamada, TTSO Meclis üyeleri Barış Çuvalcı ve Ahmet Akyüz'ün standı ziyaret edenleri Trabzon turizmi konusunda bilgilendirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Ekonomi
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