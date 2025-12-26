Trabzon'da turizm toplantısı yapıldı

Trabzon'da turizm acente yetkililerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, turizmde 2025'te yapılan ve gelecek yıl yapılması planlanan çalışmaların ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

İran'ın önemli bir pazar olduğunu belirten TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Çin pazarının eğer Özbekistan bağlantılı uçuşlar sağlanırsa özellikle kış ayları için önemli bir pazar olacağını ifade etti.

Çelebi, "Körfez pazarı zaten sürekli olduğumuz bir bölge. Kruvaziyer çalışmalarını destekliyoruz. Destinasyonları çeşitlendirmek için çalışmalarımızı el birliğiyle sürdürmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Uzungöl Kış Festivali'nin birincisinin 23-25 Ocak tarihlerinde düzenleneceğine işaret eden Çelebi, festivale destek verilmesinin önemine dikkati çekti.

Toplantıya, TTSO meclis üyeleri Ahmet Akyüz, Bahattin Çelik ve Barış Çuvalcı, TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tuna, TGA Yönetim Kurulu Üyesi Metin İnan, acente temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.