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Trabzon'da Palamut Avcılığı Denetimleri Sürüyor

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Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, palamut avcılığına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Denizde, karaya çıkış noktalarında ve satış yerlerinde yapılan denetimlerle av yasağına uyulması sağlanıyor.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından su ürünleri kontrol ve denetim faaliyetleri devam ediyor. İl ve İlçe Müdürlüğü, Su Ürünleri Denetim Ekipleri denizde, karaya çıkış noktalarında, nakil güzergahlarında, toptancı hali ve perakende satış yerlerinde olmak üzere palamut avcılığına yönelik denetimlerde bulundu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, "Sürdürülebilir avcılık için su ürünleri denetimlerini önemsediklerini belirterek özellikle 1 Nisan tarihinde başlayan ve 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan av yasağına aykırı şekilde avcılık yapılmasına yönelik kontrol ve denetim faaliyetlerimizi sıklaştırdık. Bu kapsamda Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Denetim Ekibi, denizde faaliyet gösteren Kontrol-1 gemisi ile birlikte de denetimlere devam etmektedir" dedi.

Tüm karasularda 1 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dahil, her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığının yasak olduğunu kaydeden Kaplan "Ancak 15-31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı serbesttir. Palamut balığında boy yasağı limiti de 25 cm'dir" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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