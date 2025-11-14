Haberler

Trabzon'da Kanuni Bulvarı inşaatı hızla devam ediyor

Güncelleme:
Trabzon'da toplam uzunluğu 28 km olan Kanuni Bulvarı'nın 23 kilometrelik kısmı tamamlandı. Yol, şehir içi ve transit trafiği rahatlatacak şekilde inşa ediliyor. Çukurçayır tüneli hizmete açılırken, kalan kısımlarda çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Trabzon'da yapımı devam eden ve Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yollarından biri olarak gösterilen toplam uzunluğu 28 km olan Kanuni Bulvarı'nın yaklaşık 23 kilometrelik kısmı tamamlandı. 28 kilometre uzunluğundaki yolun, Trabzon-Erzurum karayoluna bağlanacak olan kısmıyla ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, yollar ve tüneller son şeklini almaya başladı.

Şehrin Yıldızlı Mahallesi ile Akoluk arasında geçişi sağlayacak olan Çukurçayır 1 Tüneli daha önce hizmete açılırken, son etap Çukurçayır-Akoluk arasındaki alanda ise çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

Toplam 28 km'lik Kanuni Bulvarı'nın proje güzergahının büyük bir bölümü tamamlandı. Kanuni Bulvarı, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yıldızlı Kavşağı'ndan başlayıp Akyazı, Beşirli, Karşıyaka, Aydınlıkevler, Erdoğdu, Bahçecik, Yenicuma, Esentepe, Boztepe, Çukurçayır ve Akoluk'u birleştirecek.

Yol inşaatları arasında yer alan projede, anayol üzerinde, 22 adet köprülü kavşak ve imar ile bağlantılı yollar üzerinde 6 hemzemin kavşak, toplam uzunluğu 6,4 kilometre olan 8 adet çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 adet tek tüp olmak üzere 17 adet tünel ve ana yolda toplam uzunluğu 6,24 kilometre olan 31 adet çift köprü ile kavşak kolları imar yolu bağlantılarında toplam uzunluğu 2,69 kilometre olan 24 adet tek köprü bulunuyor.

Hem şehir içi hem de transit trafiği rahatlatacak

Şehir içi ulaşıma hizmet veren yol, aynı zamanda transit trafik ihtiyacına, özellikle de güneye ve doğuya doğru devam eden devlet karayoluna da entegre bir şekilde ulaşımı sağlayacak. 2x3 şeklinde planlanmış olan yolun şehir içi kısmında önemli bir çalışması tamamlanırken 28 kilometre uzunluğundaki yolun 23 kilometrelik kısmından fazlası tamamlandı.

Çukurçayır-Gölçayır-Düzyurt-Akoluk bölümünü devlet karayoluna bağlayacak olan kısmıyla ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, yolun tamamlanması durumunda mesafeler büyük ölçüde kısalacak.

Yolun tamamlanması durumunda Boztepe'den Maçka'ya artık çok daha kısa zamanda gidilebileceğini kaydeden Boztepe durağı dolmuş şoförlerinden Zafer Durmuşoğlu, "Sadece burası değil, farklı yerlerde de yollar açıldı. Burada neredeyse her gün çalışma yapılıyor. Yol tamamlandığında, Boztepe'den yaklaşık 20 dakikada Maçka'ya gidebileceğimi düşünüyorum" dedi.

Çevre sakinlerinden Tarık Coşkun ise yolun tamamlandığında trafiğin büyük ölçüde rahatlatacağını kaydederek "Her gün çalışmalar devam ediyor, inşallah yakın zamanda açılacak. Açıldığı takdirde, Maçka'ya gidişlerde trafik çok daha rahatlayacaktır. Zaten açılan kısmı trafiği büyük ölçüde rahatlattı; diğer kısmın da açılmasıyla trafik daha da akıcı hale gelecektir. İnşallah o bölüm de en kısa zamanda açılır" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
