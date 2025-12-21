Haberler

Trabzon'da hamsi ve istavrit 100 liradan satılıyor

Trabzon'da hamsi ve istavrit 100 liradan satılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavritin kilogram fiyatı 100 lira olarak belirlendi. Diğer balık türleri de satışta, ancak hamsi ve istavrite olan ilgi artıyor.

Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavritin kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor.

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında hamsi, istavrit, mezgit, somon, çipura, levrek ve barbun gibi balık türleri yer alıyor.

Hamsi ve istavritin kilogramı 100, barbun 350, somon 300, çipura, levrek ve palamut 450 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Murat Doğan, AA muhabirine, tezgahlarda bolluk açısından hamsinin yerini yavaş yavaş istavritin aldığını söyledi.

Doğan, vatandaşa ucuz balık satmayı istediklerini belirterek, "Fiyatlar uygun. Hamsimiz 100 lira, istavrit 100 lira. Halkımız sürekli yesin." dedi.

Emin Avcı da vatandaşın hamsiden sonra en çok istavrite ilgi gösterdiğini ifade etti.

Balıkça Mehmet Can Örseloğlu da hamsinin kilogramının 100 liradan satıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Hamsiden sonra mezgit, istavrit satılıyor. Çupira, levrek, somon da iyi gidiyor. Palamut bu aralar tek tük geliyor ama fiyatları biraz daha pahalı. Geçen sene bayağı vardı, 50-100 lira arasında satıyorduk. Bu sene palamut az, 450 liraya satıyoruz. Onu almak zor olduğu için vatandaş hamsi alıyor."

Kaynak: AA / Hatice Diler - Ekonomi
Meclis'teki bütçe maratonunun son gününe damga vuran an! Uzaktan selamlaştılar

Bütçe maratonunun son gününe damga vuran an! Tokalaşmadılar
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGökhan:

Kripto paraların riskli olduğunu biliyordum, ancak NelsonFY benim için oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Yatırımım muazzam bir şekilde büyüyerek 560.000 dolara ulaştı ve kârımı çoktan çektim. Gerçek kripto para büyümesi arayan herkes TeIegram'dan "NildaSGNL" onunla iletişime geçmeli. *

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri soğukları başlıyor, 40 gün sürecek

Kışın en sert günleri kapıda! Zemheri başlıyor, 40 gün sürecek
Kan donduran detaylar! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş

Soğukkanlılığın böylesi! Çifte cinayetten sonra çorba içmeye gitmiş
Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Güney Afrika'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 9 ölü

Eğlence mekanına gece yarısı silahlı saldırı: 9 ölü
Mezarlıkta boğazları kesilmiş halde bulundular! 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı

Mezarlıkta ölü bulunan 2 gencin kimlikleri ortaya çıktı
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Forkliftin altında kalan işçi öldü

Çalıştığı fabrikada forkliftin altında kalan işçi öldü
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş'a 2. soruşturma izni! CHP'den jet tepki geldi

Mansur Yavaş'a bir soruşturma izni daha
Cami cemaatine korku dolu anlar yaşatan olay için harekete geçildi

Camide korku dolu anlar yaşanmıştı! Bu görüntülerin bedeli ağır oldu
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
title