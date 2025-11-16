Haberler

Trabzon'da Hamsi Fiyatları 75 Liradan Satışta

Güncelleme:
Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsi kilogramı 75 liradan satışa sunuluyor. Balıkçılar, hamsinin bol avlandığını ve fiyatların uygun olduğunu belirtiyor. Sezon başından beri hamsi alımında artış gözlemleniyor.

Trabzon'da balıkçı tezgahlarını süsleyen hamsi kilogramı 75 liradan satışa sunuluyor.

Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında hamsi kilogramı 75, istavrit ve mezgit 150, somon 250, levrek ve çipura 450, palamut ise tanesi 150 liradan satılıyor.

Balıkçı Mehmet Örseloğlu, AA muhabirine, hamsinin sezon başından bu yana bol avlandığını söyledi.

Fiyatların çok uygun olduğunu belirten Örseloğlu, "Normalde 50 liradan sattığımız da oldu. Bugün de hamsinin fiyatı bir tık yukarı çıktı 75 lira oldu. Yine de çok ucuz. Bu kadar ucuz olması vatandaşın da almasına etki ediyor. Hamsinin yanında en çok istavrit ve mezgit satıyoruz." dedi.

Balıkçı Ahmet Çoğalmış da hamsinin 3 kilogramını 200 liradan sattıklarını ifade ederek, "Trabzon'da gelenek vardır, hamsiye kar suyu vuracak ki ondan sonra tuzlama yapalım diye. Şu anda dağlardaki kar suyu denize indi. Tuzlama için vatandaşlar daha çok talep gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Ekonomi
