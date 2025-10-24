Trabzon'da Hamsi Fiyatları 100 Lira

Trabzon'da hamsinin kilogramı 100 liradan satışa sunuldu.

Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 100, istavrit 150, mezgit 200, alabalık 250, somon 300, levrek ve çipura ise 450 liradan satıldı.

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, AA muhabirine, hamsinin bol olduğu bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Satışların iyi olduğunu belirten Çoğalmış, "İşler güzel gidiyor, vatandaş memnun, biz de memnunuz." dedi.