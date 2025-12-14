Haberler

Trabzon'da hamsi ve istavrit 100 liradan satılıyor

Trabzon'da hamsi ve istavrit 100 liradan satılıyor
Güncelleme:
Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavrit kilogramı 100 liradan satışa sunulurken, diğer balık türlerinin fiyatları da dikkat çekiyor. Kalabalık bir sezon geçiren balıkçılar, fiyatların mevsim koşullarına bağlı olarak değişebileceğini belirtiyor.

Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavritin kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor.

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında hamsi, istavrit, uskumru, somon, çipura, tirsi, levrek ve barbun gibi balık türleri yer alıyor.

Hamsi ve istavritin kilogramı 100, barbun 350, somon 300, çipura 500 ve levrek 550 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Mehmet Örseloğlu, AA muhabirine, bereketli bir sezona devam ettiklerini söyledi.

Tezgahlardaki balık çeşitliliğine değinen Örseloğlu, "Hamsinin yanı sıra istavrit, barbun, yerli uskumru, zargana, çinekop, kafes balıklarımız somon, çipura, levrek var. Vatandaşın hamsiye ilgisi var. Sezon açıldığı günden bugüne çok bereketli geçti. Bundan 10 gün önce hamsiyi çok uygun fiyata 50 liraya satıyorduk. Havaların soğuması ve hamsinin azalmasından dolayı fiyatı yukarı çıktı. Şu anda kilosunu 100 ila 150 liradan satıyoruz." dedi.

Örseloğlu, hamsiden sonra en çok istavritin satıldığını ifade ederek, "Balık borsa gibidir bugünün fiyatı ile yarının fiyatı bir anda değişir. Bir yukarı çıkar bir aşağı iner. Buna bir şey diyemeyiz. Bugün 100 lira ama aynı fiyatta sabit duracak demek değil. Bunun yukarı çıkacağı zamanlar olacak ama şu an hamsi 100 liranın altına düşmez." ifadesini kullandı.

Balıkçı Kadir Pınar da tezgahlarda hamsinin azaldığını istavritin ise arttığını belirtti.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Ekonomi
