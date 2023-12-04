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Trabzon'da Güneş Enerjisi Santrali Panel Montajına Başlandı

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Trabzon'un Ortahisar Belediyesi tarafından hayata geçirilen güneş enerjisi santrali projesinde panel montajı başladı. Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projenin yıl sonunda tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Trabzon'un Ortahisar Belediyesinin hayata geçirdiği güneş enerjisi santralinde (GES) panel montajına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Geçit Mahallesi'nde kurulacak GES'te panel montajının yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şu ana kadar 1500 panelin kurulumunun tamamlandığını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tahsis edilen 45 dönüm alanın 35 dönümünde kurulacak GES için toplam 5 bin 688 panelin montajının yapılacağını ifade eden Genç, GES'in yılda 3 bin kilovat enerji üreteceğini aktardı.

Genç, belediyenin yıllık enerji tüketiminin 1800 kilovat olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tüketimimizi mahsuplaşacağız, fazlasını da satacağız. Yaklaşık 1200 kilovat miktarındakini satmış olacağız. Satış için iznimiz var. Mevzuat gereği tükettiğimiz kadar satabilme hakkı var. Bu da belediyemiz için ek gelir demek. Yeni yılla birlikte GES'te elektrik üretimine başlayacağız. Bu, enerji maliyetlerinin artışından kaynaklı bazı belediyelerimizin de uyguladığı bir proje. Tonya Belediyemiz başladı, bayağı verimli bir uygulama. Hem kendi enerjisini üretiyor hem de gelir temin ediyor. İLBANK'ın da bu konuda hibeleri var, düşük faizli kredi de veriyor."

Kaynak: AA / Ekonomi

Ahmet Metin Genç Ortahisar Trabzon Çevre Belediye Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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