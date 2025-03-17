Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi

Yasa dışı bahis soruşturmasında bir şirket daha TMSF'ye devredildi
Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi bitti! İşte ilk açıklama

DEM heyetini kabul eden MHP'den tek cümlelik açıklama
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül

Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte dillendirilmeye başlanan formül

Trabzon'da Fiyat Denetimleri: 365 Firma İncelendi, 315 Bin TL Ceza Kesildi

Trabzon'da Fiyat Denetimleri: 365 Firma İncelendi, 315 Bin TL Ceza Kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da Ramazan Bayramı öncesi gerçekleştirilen denetimlerde 365 firma incelendi. 35 fahiş fiyat kontrolü ve 40 firmada etiket-kasa uyuşmazlığı tespit edilerek toplamda 315 bin TL idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı ekipleri, fiyat uyumunu ve kampanya doğruluğunu denetlemeye devam ediyor.

Trabzon'da Ramazan Bayramı öncesi 365 firma denetlendi. Yapılan denetimlerde 35 fahiş fiyat denetimi yapıldığı, 40 firmada etiket ve kasa uyuşmazlığı tespiti sonrası 315 bin TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Ticaret Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü ekipleri, fiyat denetimlerine devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştıran ekipler, yerel ve zincir marketlerde fiyat etiketi ile fahiş fiyat kontrolü yaptı. Marketlerin vatandaşlara sundukları kampanyalar kapsamında yayınladıkları reklamlarda verilen indirimlerin uygulanıp, uygulanmadığı konularında detaylı inceleme yapan ekipler, ayrıca restoran, lokanta ve pastane gibi işletmelerde de fiyat listesi ile menü denetimlerini de gerçekleştiriyor. Marketlerde kasa ve raf fiyat uyumları, son tüketim tarihleri gibi incelemelerde bulunan ekipler, uygunsuzluk halinde cezai işlem uyguluyor.

Ticaret Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin 18 ilçesinde 2025 yılında 365 firma denetlendi. Yapılan denetimlerde 35 fahiş fiyat denetimi yapıldığı, 40 firmada etiket ve kasa uyuşmazlığı tespiti sonrası 315 bin TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Ortahisar ilçesindeki Beşirli Mahallesi'ndeki bir zincir marketin mağaza müdürü İzzet Berber, yapılan denetimlerden memnun kaldıklarını belirterek, "Ticaret Bakanlığı'nın bu denetimlerini çok iyi buluyoruz. Bu denetimlerin kesinlikle yapılması gerekiyor. Tarih, fiyat kontrolü yapılıyor. Kasa ile etiket fiyatının aynı olması gerekiyor. 15 günde bir denetim yapılıyor. Bu şekilde denetimden geçmek bizim için de iyi oluyor. Her gün etiket kontrolümüzü yapıyoruz. Müşterilerimizin taze ürün tüketmeleri için uğraş veriyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
img

DEM heyetini kabul eden MHP'den tek cümlelik açıklama
img

Koç Holding ve Ford, Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Trump'ı küplere bindirecek misilleme
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin'den acı haber geldi
Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü

Kendilerini uyarmaya gelen polislere böyle saldırdılar
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi
Koç Holding ve Ford, Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi

Koç Holding ve Ford, Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.