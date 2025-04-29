Trabzon'da Çift Tüp Tünel İnşaatında Işık Göründü

Trabzon'da tamamlandığında şehir merkezi trafiğini nefes aldıracak olan Hayali Garajı-Deliklitaş mevkii arasındaki bin 970 metre uzunluğundaki çift tüp tünel çalışmasında birinci tünelde ışık göründü.

Şehir içi ulaşımını büyük ölçüde rahatlatacak olan ve önemli projeler arasında gösterilen Kanuni Bulvarı'nın Değirmendere güzergahı geçtiğimiz aylarda açılırken, aynı güzergah üzerinde bulunan Hayali Garajı-Deliklitaş arasındaki çift tüp tünellerin yapımı yoğun bir şekilde sürüyor.

Bin 970 metre uzunluğundaki çift tüp tünel inşaatının birinci tünel kısmında kazı çalışmaları tamamlanarak ışık görünürken, beton işlemelerine başlandı. Diğer tünel inşaatında ise kazı çalışmaları başlarken inşaatının bir yılda bitirilmesi hedefleniyor.

Trabzon'da devam eden en önemli kara yolu projelerinden biri olan Kanuni Bulvarı Yolunda çalışmalar sürüyor. Şehrin Yıldızlı Mahallesi ile Akoluk arasında geçişi sağlayacak olan Çukurçayır 1 Tüneli daha önce hizmete açılırken, son etap Çukurçayır-Akoluk arasındaki 6-7 kilometrelik alanda ise çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Toplam 28 kilometrelik Kanuni Bulvarı'nın proje güzergahının büyük bir bölümü tamamlandı. Kanuni Bulvarı, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yıldızlı Kavşağı'ndan başlayıp Akyazı, Beşirli, Karşıyaka, Aydınlıkevler, Erdoğdu, Bahçecik, Yenicuma, Esentepe, Boztepe, Çukurçayır ve Akoluk'u birleştirecek.

Yol inşaatları arasında yer alan projede, anayol üzerinde, 22 adet köprülü kavşak ve imar ile bağlantılı yollar üzerinde 6 hemzemin kavşak, toplam uzunluğu 6,4 kilometre olan 8 adet çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 adet tek tüp olmak üzere 17 adet tünel ve ana yolda toplam uzunluğu 6,24 kilometre olan 31 adet çift köprü ile kavşak kolları imar yolu bağlantılarında toplam uzunluğu 2,69 kilometre olan 24 adet tek köprü bulunuyor.

Şehir içi ulaşıma hizmet veren yol, aynı zamanda transit trafik ihtiyacına, özellikle de güneye ve doğuya doğru devam eden devlet karayoluna da entegre bir şekilde ulaşımı sağlayacak. 2x3 şeklinde planlanmış olan yolun şehir içi kısmında önemli bir çalışması tamamlanırken, 28 kilometre uzunluğundaki yolun 23 kilometrelik kısmından fazlası tamamlandı.

Çukurçayır-Gölçayır-Düzyurt-Akoluk bölümünü devlet karayoluna bağlayacak olan kısmıyla ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, yeni güzergahın açılmasıyla Beşirli Mahallesinden Değirmendere Mahallesi'ne buradan da eski sahil yoluna ulaşımı sağlayarak şehir içi trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağı belirtildi. - TRABZON