Trabzon'da Balık Fiyatları: İstavrit ve Mezgit Tercih Ediliyor

Trabzon'da Balık Fiyatları: İstavrit ve Mezgit Tercih Ediliyor
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde balık tezgahlarında istavrit kilogramı 250, mezgit ise 200 liradan satılmakta. Balıkçı Ali Maraba, bu hafta balık miktarında azalma olduğunu ve vatandaşların en çok istavriti tercih ettiğini belirtti.

Trabzon'da hafta sonu tezgahları süsleyen mezgitin kilogramı 200, istavritin ise 250 liradan satılıyor.

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında levrek kilogramı 450, çupra 350, istavrit ve barbun 250, mezgit 200, somon ve alabalık 175 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Ali Maraba, AA muhabirine, balık miktarında bu hafta azalma yaşandığını söyledi.

Vatandaşların istavrit ve mezgiti tercih ettiğini belirten Maraba, şunları kaydetti:

"Şu anda en çok satılan istavrit ve mezgit. İstavritin kilogramı 250, mezgit 200. Alabalık ve somon da diğer tercih edilen balıklarımızdan. Yeni balık sezonu açılana kadar bu şekilde ilerleyecek. İşler iyi çok şükür. Tezgahımıza güzel balık koyup, vatandaşa kaliteli ürün yedirmeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA / Enes Sansar - Ekonomi
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