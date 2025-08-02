TPAO'nun İstanbul'daki Doğal Gaz Hattı İçin Kamulaştırma Kararı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TPAO'nun İstanbul'daki doğal gaz boru hattı tesisi için gerekli olan parselin 1873,24 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasına karar verdi. Arazi sahibinin yüksek bedel talebi nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ( Tpao ) başvurusu üzerine, İstanbul'daki sahasına ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu inceleyen MAPEG, İstanbul'da Fevzipaşa-1-2 ile Çanta-1 kuyuları arası doğal gaz boru hattı tesisi için gerekli olan ancak arazi malikinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan çeşitli parselin 1873,24 metrekarelik kısmının kamulaştırılmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü

Taraftarları çileden çıkaran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk vatandaşı Libya'da! Aracının deposunu fulledi, ödediği paraya inanamadı

Aracının deposunu fulledi, ödediği paraya inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.