TPAO'nun Diyarbakır Petrol Arama Ruhsatı Süresi Uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Diyarbakır'da bulunan sahası için petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Diyarbakır'da bulunan "AR/TPO/K/L43-d1, d2" pafta numaralı, 30 bin 400 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için petrol arama ruhsatının süresinin 3 Temmuz 2027'ye kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Bu kararın bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla verildiği belirtildi.