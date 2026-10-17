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TPAO'nun Batman ve Siirt'teki petrol arama ruhsatı 22 Ekim 2028'e kadar uzatıldı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla TPAO'nun Batman ve Siirt illerini kapsayan 14 bin 192 hektarlık petrol arama ruhsatının süresi 22 Ekim 2026'dan 22 Ekim 2028'e kadar iki yıl uzatıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ( Tpao ) Batman ve Siirt illerini kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 22 Ekim 2028'e kadar iki yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Batman ve Siirt illerinde bulunan 14 bin 192 hektarlık petrol arama ruhsatı süresinin, 22 Ekim 2026'dan 22 Ekim 2028'e kadar uzatılmasına karar verildi.

Kaynak: AA
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