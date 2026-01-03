TPAO'nun petrol arama sahasında genişletme kararı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Batman sınırlarında bulunan petrol arama ruhsat sahasında genişletme kararı aldı. Yeni düzenlemeye göre, mevcut alana 8 bin 873 hektar eklenerek toplamda 15 bin 216 hektar alan olacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, 15 bin 216 hektarlık petrol arama ruhsat sahasına 8 bin 873 hektarlık sahanın ilave edilmesine karar verildi.
Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi