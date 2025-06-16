TPAO'nun Adıyaman'daki Petrol Ruhsat Süresi 10 Yıl Uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Adıyaman'da bir sahaya yönelik petrol işletme ruhsat süresi 14 Haziran 2035'e kadar uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman'da 5 bin 214 hektarlık sahaya ilişkin petrol işletme ruhsatının süresi 14 Haziran 2025'ten 14 Haziran 2035'e kadar 10 yıl süreyle uzatıldı.