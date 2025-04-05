Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı

Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
Bir ilçe alarmda! Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi

Bir ilçe alarmda! Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi
Para piyasaları son yılların en büyük krizini yaşıyor

Tarihi çöküş durdurulamıyor! Trilyon dolarlar eridi
Elektrik fiyatlarında zamlı tarife başladı

Yeni tarife başladı! Bugünden itibaren faturalar daha kabarık gelecek

TPAO'nun Adana'daki Petrol Arama Ruhsatı Süresi Uzatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TPAO'nun Adana'daki petrol arama ruhsatının süresini 7 Mart 2027'ye kadar uzattı. Karar, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla alındı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adana'da bulunan bir kara sahası için petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Adana'da bulunan "AR/TPO/K/N35-d" pafta numaralı, 61 bin 737 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için petrol arama ruhsatının süresinin 7 Mart 2027'ye kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Bu kararın bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla verildiği belirtildi.

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.