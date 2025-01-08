TP Petrol Dağıtım A.Ş. ve ALPET Devir Görüşmeleri Sonuçsuz Kaldı

Tp Petrol Dağıtım A.Ş.'den devire ilişkin yapılan açıklamada, "Şirketimiz TP Petrol Dağıtım A.Ş.'nin, Zeren Group Holding A.Ş.'ye ait Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş.'ye (ALPET) devrine ilişkin olarak Temmuz 2024 tarihinden bu yana yürütülmekte olan görüşmeler, protokol şartlarındaki anlaşmazlık nedeniyle sonuca ulaşamamıştır" denildi.

TP Petrol Dağıtım şirketinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz TP Petrol Dağıtım A.Ş.'nin, Zeren Group Holding A.Ş.'ye ait Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş.'ye (ALPET) devrine ilişkin olarak Temmuz 2024 tarihinden bu yana yürütülmekte olan görüşmeler, protokol şartlarındaki anlaşmazlık nedeniyle sonuca ulaşamamıştır.

2016 yılından bu yana, ülkemizin önde gelen gruplarından Zülfikarlar Holding bünyesinde yer alan Türkiye Petrolleri, bugün itibarıyla 307 bin metreküp depolama kapasitesi, 9 dolum tesisi, 800'den fazla istasyonu ile kendi alanında güçlü ve öne çıkan markalardan biri olarak ülke ekonomisi için değer oluşturmaktadır.

Zülfikarlar Holding olarak, Türkiye Petrolleri'nin köklü geçmişinden ve değerlerinden güç alarak markamızı ve şirketimizi daha da büyütmeye, müşterilerimize geniş ürün yelpazesi sunmaya ve en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz." - İSTANBUL