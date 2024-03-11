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Toyota, depremden etkilenen okullara ekipman desteği sağladı

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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki 20 okula araç, motor, şanzıman ve bilgisayar desteği sağladı. Şirket, genç nesillerin geleceğini şekillendirmeye devam ediyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki 20 okula araç, motor, şanzıman ve bilgisayar desteği sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 11 ili etkileyen depremlerin ardından yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren Toyota, mesleki teknik eğitimi destekleyerek genç nesillerin geleceğini şekillendirmeye devam ediyor.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden "nitelikli eğitim" konusunu önceliklendiren şirket, deprem bölgesindeki okullara yapılan ekipman hibeleriyle gençlerin uzun vadeli başarılarına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu donanım desteği, öğrencilere yenilikçi eğitim anlayışını da beraberinde getiriyor.

Toyota, bu doğrultuda Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Elazığ'da bulunan 20 okula toplamda 17 araç, 63 motor, 72 şanzıman ve 32 bilgisayar desteği sağlayarak öğrencilere modern eğitim altyapısı sundu. Şirket yönetimi de okulları ziyaret ederek öğrencilere sağlanan olanakların eğitimlerine sağladığı katkıyı yerinde gözlemledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Erdoğan Şahin, eğitimin, toplumların geleceğini inşa etmek adına en temel taşıyıcı unsur olduğunu belirterek, "Deprem bölgelerindeki okullara yönelik ekipman hibeleriyle, öğrencilere daha iyi eğitim imkanı sağlayarak, onların geleceğe daha güvenle bakmalarını hedefliyoruz. Gençlerimizin daha başarılı, topluma yararlı, güçlü bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Toyota Otomotiv Kahramanmaraş Türkiye Deprem Ekonomi Güncel Haberler

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