TotalEnergies Türkiye, 10'uncu yılını Menemen fabrikasında kutladı

TotalEnergies'in Türkiye'deki madeni yağ üretim ve pazarlama şirketi TotalEnergies Turkey Pazarlama, kuruluşunun 10'uncu yılını ve Menemen'deki fabrikanın yeni idari bina açılışını özel bir törenle kutladı.

Türkiye'de 30 yılı aşkın süredir madeni yağ sektöründe faaliyet gösteren şirket, 2015'te yeniden yapılanarak yoluna TotalEnergies Turkey Pazarlama AŞ (TETP) adıyla devam etmeye başladı. Bu süreçte pazarın önemli oyuncularından biri haline gelen şirket, 10'uncu yılını kutladı.

10 Nisan'da fabrikada gerçekleştirilen kutlama törenine, TotalEnergies'in global üst düzey yöneticilerinden Madeni Yağlar Kıdemli Başkan Yardımcısı Pierre Duhot, Endüstriyel Madeni Yağlar Başkan Yardımcısı Christine Richard ve Otomotiv Madeni Yağlar Avrupa Direktörü Marie Braouezec katıldı.

TotalEnergies'in Türkiye'deki madeni yağ üretim tesisi olan Menemen Madeni Yağ Fabrikası idari binası ve laboratuvarı yenilenerek modern bir kimliğe büründü.

Toplam 30 bin metrekare alanda kurulu ve yıllık 50 bin ton üretim kapasitesine sahip tesis, yapılan yatırımlarla hem teknolojik altyapısını güçlendirdi hem de çalışanlarına daha modern ve güvenli bir çalışma ortamı sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TotalEnergies Türkiye Genel Müdürü Mariane Axt, TotalEnergies Turkey Pazarlama olarak Türkiye'deki 10'uncu yıllarını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bu önemli kilometre taşını, en değerli varlıklarımızdan biri olan Menemen'deki fabrikamızın yeni idari bina açılışıyla taçlandırmak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Bu yatırım uzun vadeli bağlılığımızın en somut göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Fabrika Direktörü Deniz Çorabatır bu süreçle ilgili olarak, "Yeni idari binanın inşasıyla personelimizin güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarına devam etmesine olanak sağladık. 80 kişilik ekibimizle birlikte, en yüksek kalite standartlarında üretime devam edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.