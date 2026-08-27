TotalEnergies, Arctic LNG 2'den tamamen çekildi

Fransız enerji devi TotalEnergies, Rusya'da yürütülen Arctic LNG 2 projesindeki yüzde 10'luk azınlık hissesinin tamamını, Novatek'in iştiraki NordLine firmasına devrettiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, devir işlemlerinin tamamlanmasıyla TotalEnergies'in Gydan Yarımadası'ndaki projeyle hiçbir ortaklık bağının kalmadığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu çekilme kararının 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuç raporunda taahhüt edildiği aktarıldı.

1,3 milyar dolarlık alacak hakkı saklı tutuluyor

Yapılan anlaşma uyarınca TotalEnergies, projeye daha önce sağladığı hissedar kredilerinden doğan yaklaşık 1,3 milyar dolarlık geri ödeme hakkını koruyacak.

Şirket, bu tahsilatın gelecekte uluslararası yaptırımların elverdiği ölçüde ve yasal mevzuata uygun olarak gerçekleştirilebileceğini vurguladı.

Novatek tarafından yürütülen proje, Kasım 2023'ten bu yana ABD yaptırımlarının hedefinde bulunuyor.

Rusya'nın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımlarından biri olan Arctic LNG 2 projesinde, hisse devrinin ardından Novatek'in payı yüzde 70'e çıkarken, Çin'in CNPC ve CNOOC şirketleri ile Japan Arctic LNG konsorsiyumun payı yüzde 10'ar seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA