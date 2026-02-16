Tortum'da kadın emeği yeşil dönüşümle buluşuyor

SoGreen Programı kapsamında destek almaya hak kazanan "Tortum'un Yeşil Girişimci Üretken Kadınları" projesi ile Tortum'da kadınların üretim, girişimcilik ve istihdama katılımı güçleniyor.

Tortum Kadın Kooperatifi tarafından yürütülecek proje kapsamında ilçe merkezinde kurulacak Üretici Kadınlar Merkezi'nde; üretim atölyeleri, satış alanı, kafe-kütüphane, girişimcilik, e-ticaret, pazarlama ve finansal planlama eğitimleri hayata geçirilecek.

18-55 yaş aralığında 48 kadının doğrudan faydalanacağı proje sayesinde kadınlar; yöresel ürünlerin üretiminden pazarlamasına kadar tüm süreçlerde aktif rol alacak. Dijital satış kanallarına erişim sağlayacak, ekonomik ve sosyal olarak güçlenecek.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kadın emeği ekonomik değere, yerel üretim sürdürülebilir kalkınmaya dönüşüyor" denildi. - ERZURUM