Haberler

Tortum'da kadın emeği yeşil dönüşümle buluşuyor

Tortum'da kadın emeği yeşil dönüşümle buluşuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SoGreen Programı kapsamında 'Tortum'un Yeşil Girişimci Üretken Kadınları' projesi ile kadınların üretim ve girişimcilik becerileri geliştirilecek. Proje, üretici kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesini hedefliyor.

SoGreen Programı kapsamında destek almaya hak kazanan "Tortum'un Yeşil Girişimci Üretken Kadınları" projesi ile Tortum'da kadınların üretim, girişimcilik ve istihdama katılımı güçleniyor.

Tortum Kadın Kooperatifi tarafından yürütülecek proje kapsamında ilçe merkezinde kurulacak Üretici Kadınlar Merkezi'nde; üretim atölyeleri, satış alanı, kafe-kütüphane, girişimcilik, e-ticaret, pazarlama ve finansal planlama eğitimleri hayata geçirilecek.

18-55 yaş aralığında 48 kadının doğrudan faydalanacağı proje sayesinde kadınlar; yöresel ürünlerin üretiminden pazarlamasına kadar tüm süreçlerde aktif rol alacak. Dijital satış kanallarına erişim sağlayacak, ekonomik ve sosyal olarak güçlenecek.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kadın emeği ekonomik değere, yerel üretim sürdürülebilir kalkınmaya dönüşüyor" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim

İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Keçiören'de ilginç istifa kutlaması: Adak lokması dağıtıldı

Başkan'ın istifasını böyle kutladı: Ahdım vardı!
Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Sadece eve dönmek istediler, kuyruk 1 kilometre uzadı
Piyasalar tepetaklak! İşte yeni haftada dolar ve altının durumu

Piyasalar tepetaklak! İşte yeni haftada dolar ve altının durumu
Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'e Süper Lig'den sürpriz teklif! Düşünmeden yanıtladı

Samsun'dan gönderilir gönderilmez Türkiye'den flaş bir teklif aldı
Keçiören'de ilginç istifa kutlaması: Adak lokması dağıtıldı

Başkan'ın istifasını böyle kutladı: Ahdım vardı!
Muhabirle kafa bulmuştu! Bu fotoğraf Macron'u epey zora sokacak

Pedofili dosyasından çıktı! Bu fotoğraf Macron'u epey zora sokacak
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor

Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor