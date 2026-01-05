Toroslar EDAŞ, Samandağ'da yaptığı denetimlerde her 5 evden birinde kaçak elektrik tespit etti

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ ( Toroslar EDAŞ), Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaptığı denetimlerde her 5 evden birinde kaçak elektrik kullanımı tespit etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ, bölgede gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerle binlerce vatandaşın enerji hakkını korumayı ve şebeke sağlığını güvence altına almayı hedefliyor.

Hatay ve çevresinde 31 Aralık 2025'te etkisini artıran ani sıcaklık düşüşleri, ısınma ihtiyacına bağlı olarak elektrik tüketiminde önemli artışa yol açtı. Elektrikle ısınmanın yoğun olduğu bölgelerde kontrolsüz ve kayıt dışı tüketim dağıtım şebekesinde aşırı yüklenmeye neden oldu.

Bu kapsamda Toroslar EDAŞ ekipleri, "Acil Eylem Planı" çerçevesinde Samandağ'da yer alan 17 mahalle ve 27 trafo bölgesinde kontroller gerçekleştirdi. Kontrol edilen her 5 evden birinde kaçak veya kural dışı elektrik kullanımı tespit edildi.

Yapılan teknik incelemeler sonucunda yaklaşık 100 tesiste kaçak veya usulsüz elektrik kullanımı tespit edilirken, söz konusu usulsüzlüklerin enerji sistemine milyonlarca lira maliyet oluşturduğu hesaplandı.

Şebeke sağlığının korunması amacıyla yapılan saha tespitlerinde, kaçak kullanım kaynaklı aşırı yüklenmenin şebeke envanterinde yol açtığı hasarların boyutu da incelendi. Bu kapsamda, kayıt dışı tüketim nedeniyle hasar görerek devre dışı kalan 105 trafoyla aşırı ısınma sonucu kullanılamaz hale gelen 25 bin 360 metre şebeke iletkeni ve kabloya ilişkin bulgular, teknik raporlara yansıdı.

Arızaların giderilmesi için harcanan onarım, işçilik ve şebeke envanteri giderleriyle teknik hasarların yol açtığı maddi zararlar dahil olmak üzere, şebekede oluşan tahmini toplam 80 milyon lira tutarındaki maliyet kayıt altına alındı. İlgili birimlerin denetimleri sonucunda kesinleşen bu tutar, bölgedeki rehabilitasyon çalışmalarına da temel oluşturacak.

Açıklamada, şebeke sağlığını korumak ve dürüst abonenin enerji hakkına sahip çıkmak adına, çevrede gözlemlenen şüpheli elektrik kullanım durumlarının, mühürsüz sayaçların veya şebekeye usulsüz müdahale girişimlerinin "186 Çağrı Merkezi" üzerinden bildirilmesinin büyük önem taşıdığı kaydedildi.